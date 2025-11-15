Percassi: "Esonero di Juric molto doloroso. Palladino poteva arrivare in estate, ci ha aspettati"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha concesso una lunga intervista a L'Eco di Bergamo per commentare - tra i tanti temi - l'esonero di mister Juric e l'avvento in panchina di Palladino. Queste le sue dichiarazioni: "La decisione di esonerare Juric è stata umanamente molto dolorosa. Parliamo di un professionista molto serio. Palladino poteva arrivare già in estate, abbiamo fatto altre scelte, ma non abbiamo avuto dubbi nel tornare su di lui. E lui ha aspettato l'Atalanta".

Percassi ha sottolineato che si tratta del secondo esonero dell'allenatore in casa Dea nell'arco di ben dieci anni: "È una situazione decisamente straordinaria, di cui è responsabile la nostra società. E io, che della società sono l'amministratore delegato, le responsabilità me le prendo tutte". E ancora su Juric: "Chiunque avessimo scelto dopo Gasperini avrebbe riscontrato delle difficoltà considerando gli ultimi 9 anni. L’input che ci ha dato la squadra era quello di continuare con la filosofia di queste annate. Poi ci sono tutta una serie di meccanismi che devono innescarsi all’interno della squadra. Juric è un grande professionista e una persona di spessore: lui non si aspettava l’esonero, e questo ha reso il tutto umanamente più difficile".

Infine, una battuta sulle motivazioni che hanno spinto la società nerazzurra a cambiare tecnico: "Quello che è stato decisivo nella nostra riflessione è stato l'andamento delle ultime partite: Cremona, dove abbiamo avuto avvisaglie che non ci sono piaciute, e poi Udine e soprattutto in casa con il Sassuolo, davanti alla nostra gente. Una prestazione non da Atalanta, della quale ci scusiamo".