Pescara, Merola: "Non c'è una data per il mio rientro. Faremo tutto il possibile per salvarci"

“Il mio rientro? Non c’è ancora una data precisa. La lesione è stata importante e in questo mese spero di fare qualcosa in più”. L’attaccante del Pescara Davide Merola intervistato dal telegiornale di Rete 8 ha parlato del suo recupero dall’infortunio che finora l’ha tenuto ai box per le ultime quattro gare: “Mi devo rimettere bene fisicamente per dare tutto”.

Spazio poi all’arrivo del nuovo tecnico Giorgio Gorgone: “Il mister dice le cose come stanno, vuole la massima concentrazione e noi faremo di tutto per salvarci. Ha parlato con ognuno di noi singolarmente per chiederci un parere, il nostro punto di vista. - prosegue Merola – L’importante ora è mettersi in carreggiata e cominciare a fare punti perché vogliamo salvarci”.

Infine un passaggio sul suo momento: “In questo avvio, fino all’infortunio, mi aspettavo di trovare più spazio, ma non l’ho vissuta affatto male. Tra un mese e mezzo diventerò papà di una bimba. Al pensiero sono già emozionato”.