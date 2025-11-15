Atletico-Inter, Llorente: "Nerazzurri grande squadra, sarà una partita molto aperta"

La Champions League è ancora lontana. Ma la sfida di mercoledì 26 novembre alle ore 21 è di quelle da non perdere. L'Inter di Cristian Chivu sarà ospite dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone per cercare punti necessari a conquistare l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. Ed in vista della gara che si giocherà in terra spagnola, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha intervistato il difensore dei Colchoneros Marcos Llorente.

"Una grande squadra - sottolinea dei nerazzurri - individualità di livello assoluto, un gruppo consolidato, uno stile di gioco riconoscibile e che non è cambiato col nuovo allenatore. E come noi tra il 2014 e il 2016 ha perso due finali di Champions in 3 anni. Ha le idee molto chiare e in questa Champions ha vinto 4 gare su 4. Sarà una bella partita, molto aperta":

Una partita molto aperta appunto, come quella di un anno e mezzo fa: "Già. Quella doppia sfida del 2024 ha confermato la grande bellezza del calcio, uno sport nel quale non sempre vince il favorito o chi arriva meglio alle partite. Loro volavano, noi arrancavamo, siamo passati noi. L’Atletico è stata l’unica squadra capace di eliminare l’Inter dalla Champions negli ultimi 3 anni".