Roma, ascolta Gasp: il mercato di gennaio è un’occasione, vietato fermarsi

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:45Serie A
Marco Campanella

Nonostante la Roma sia in piena bagarre tra campionato ed Europa League e il calendario resti fittissimo, la finestra invernale di calciomercato si avvicina inesorabilmente. Gennaio potrebbe rivelarsi un crocevia decisivo per le ambizioni stagionali dei giallorossi, chiamati a consolidare quanto di buono mostrato finora. E Gian Piero Gasperini lo sa benissimo: il tecnico è perfettamente consapevole che, per continuare a togliersi soddisfazioni, servirà puntellare la rosa nei reparti più in difficoltà.

Il messaggio è arrivato forte e chiaro nel post partita di Celtic–Roma, quando Gasp ha spiegato senza giri di parole: “Il mercato di gennaio sarà importante per noi: non possiamo stare fermi, serve migliorarsi altrimenti perdiamo occasioni”. Parole pesanti, che descrivono a pieno la mentalità vincente del tecnico, il cui obiettivo resta quello di crescere quotidianamente e di sfruttare ogni spiraglio per mantenere la squadra competitiva. Allo stesso tempo, il tecnico ha voluto poi mantenere alta l’attenzione sul campo: “Siamo al 10 dicembre, dobbiamo giocare tante partite ancora. I conti si fanno a fine dicembre o gennaio. Il focus ora è sulle gare, altre distrazioni possono essere negative per i ragazzi”.
La palla passa ora a Frederic Massara. Il DS non avrà risorse illimitate e proprio per questo dovrà essere bravo a cogliere le occasioni utili per rinforzare la rosa. I ruoli da coprire non mancano: Ndicka ed El Aynaoui potrebbero mancare per oltre un mese a causa della Coppa d’Africa e due sostituti farebbero comodo. Gasp attende inoltre un trequartista in grado di fare la differenza e, soprattutto, un attaccante che possa garantire gol nella seconda parte di stagione.
Il nome più caldo resta Joshua Zirkzee: l’ex Bologna è l’obiettivo primario, ma la trattativa è complessa e richiederà tempo, motivo per cui la Roma sta valutando anche altre piste.

Un mercato stellare probabilmente non ci sarà, ma il messaggio del Gasp è inequivocabile: per restare in corsa su tutti i fronti, servirà fare il massimo e intervenire con il massimo sforzo. Perché fermarsi, adesso, sarebbe un vero errore.

