Offerta per vendere la Vecchia Signora, La Verità: "Dopo l'auto Elkann smonta pure la Juve?"
"Dopo l'auto Elkann smonta pure la Juve? Ma la sinistra urla solo per Repubblica" scrive La Verità in prima pagina quest'oggi. Tether, società di criptovalute già socio di minoranza della Juve, fa sapere: "Inviata un'offerta per rilevare l'intera fetta societaria". All'azionista di maggioranza proposto un "premio" da 200 milioni: dieci giorni per dare una risposta. Elkann dirà di no.
Scrive Maurizio Belpietro: "John Elkann sta smantellando pezzo dopo pezzo quello che era il più grande impero industriale privato del Paese, portando le produzioni automobilistiche all'estero. (...) Ieri sera ha pure ricevuto un'offerta miliardaria per la Juve. Tuttavia, di fronte a questa fuga dall'Italia, la sinistra pare indifferente".
Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
