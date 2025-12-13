TMW Juventus, Frattesi è un obiettivo. Ma l'intenzione è quella di rimanere all'Inter

Davide Frattesi è davvero un obiettivo della Juventus. A gennaio i bianconeri proveranno a chiedere una valutazione all'Inter per il centrocampista della nazionale italiana, ma difficilmente avranno una risposta positiva. Perché l'idea dell'Inter è quella di non rinforzare un'avversaria, a meno che non sia lo stesso giocatore a chiedere una cessione. Situazione che si era verificata un anno fa - 45 milioni di euro per la Roma, 60 per le altre, Napoli compreso - ma che non aveva trovato terreno fertile.

Ora le condizioni di partenza sono cambiate. Perché l'Inter ha trovato Sucic come possibile prima riserva per tutte le posizioni in mediana - sia il regista che le mezzali - dunque Frattesi è un profilo in più, probabilmente da monetizzare appena possibile.

Resta da capire quale sarà la formula che, eventualmente, verrà usata. Perché se è vero che il centrocampista si trova in una situazione complicata, con la nazionale da difendere in vista (forse) dei Mondiali di giugno, dall'altro lato l'Inter dovrà scegliere se rinforzare un'avversaria. Una strategia che, almeno finora, non è mai stata contemplata. Quindi la sensazione è che serviranno diversi milioni per, eventualmente, liberarlo dal contratto attuale. Da capire se la Juventus avrà intenzione di mettere un'offerta congrua sul piatto, con una valutazione da oltre 30 milioni.