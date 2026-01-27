Teun Koopmeiners allontana le voci di addio: "Sono molto felice alla Juventus"

“Sono molto contento alla Juventus”. Teun Koopmeiners, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Monaco (ultima nell'ambito delle gare della League Phase), allontana le voci sulla sua insoddisfazione e sulle possibilità di un addio al club bianconero: “Non ho mai pensato di andare via, e la Juve non me l’ha mai detto. Sono troppo felice di essere in questo club, è un sogno per ogni giocatore essere qui. Sicuramente voglio fare di più, ma posso dire a società e tifosi che ogni giorno do il 100% per aiutare la squadra. Penso solo alla Juventus”.

Ma il mercato aperto vi distrae, in generale?

“È sempre così, tutto il tempo. Sui social, in Tv, su Internet: chi prende questo e chi quello. Lo spogliatoio è tranquillo, noi giocatori sappiamo cosa possiamo dare alla squadra, ci parliamo tra di noi e il clima è sempre tranquillo”.

La conferenza stampa di Koopmeiners