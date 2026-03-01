Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Gasperini strizza l'occhio a Koopmeiners: per l'olandese servono 30 milioni

Oggi alle 10:45Serie A
Paolo Lora Lamia

La sfida di stasera tra Roma e Juventus non sarà solo sul campo. Può infatti essere l'occasione per intavolare dei discorsi legati al prossimo mercato estivo. I giallorossi, con in prima fila il loro tecnico Gian Piero Gasperini, hanno messo gli occhi su un giocatore che sta dando qualche segnale di ripresa mi fino ad ora è stato nel complesso protagonista di una negativa esperienza in bianconero. Come riporta Tuttosport, si tratta di Teun Koopmeiners.

Nella capitale l'olandese ritroverebbe appunto il suo vecchio maestro Gasperini, con cui ha dato il meglio in tre anni all'Atalanta. I due potevano rincontrarsi già la scorsa estate: Koopmeiners era a Torino da un anno e la Juventus ha provato a prendere Gasp per il post Tudor, ma il mister ha declinato l'offerta accettando invece la corte romanista.

Un interessamento, quello da parte del club dei Friedkin, che di certo fa piacere in casa juventina. L'intenzione in vista dell'estate è di fare cassa per finanziare i colpi in entrata: per lasciar partire l'olandese, servono almeno 30 milioni. Con tale cifra, grazie all’ammortamento, la Juve eviterebbe di registrare una dolorosa minusvalenza a bilancio. Scenario di mercato dunque da tenere d'occhio, con la possibile reunion tra un tecnico e un giocatore che insieme a Bergamo hanno fatto faville.

