Teun Koopmeiners, 60 milioni di aspettative disattese. In estate può finire sul mercato

Teun Koopmeiners doveva essere la pietra angolare della Juventus di Thiago Motta. È diventato, per larghi tratti, un alibi se non addirittura un problema grosso. Perché spendere oltre 60 milioni di euro - bonus compresi - per acquistarlo dall'Atalanta dopo una lunga telenovela, di fatto, ha portato l'hype a livelli stellari e che mal si conciliano con le prestazioni dell'ultimo anno e mezzo. Al netto dell'andata con il Galatasaray, dove è stato sì il migliore in campo ma la partita si è conclusa cinque a due in favore dei turchi, per il resto non c'è mai stata una partita intorno all'otto in pagella.

Eppure con l'Atalanta si era dimostrato come uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato. Capace di difendere e attaccare, cambiare ruolo passando dal mediano alla mezz'ala oppure il trequartista. Non tutti i calciatori hanno la capacità di passare dalla provincia a una grande. Koop ha probabilmente pagato le aspettative altissime che lo hanno travolto dopo i certificati medici spediti per forzare la propria cessione.

Nella prossima estate potrebbe addirittura finire sul mercato, con una valutazione intorno ai 30 milioni totali, intorno al minimo per evitare una minusvalenza: resta da capire chi potrebbe essere interessato. Oggi Teun Koopmeiners compie 28 anni.