Juve, Spalletti: "Koopmeiners merita più spazio. Nei sedici in campo lo vedrete sempre"

“Secondo me è molto più forte se l’azione la comincia, se è dentro la costruzione”. Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Pisa, risponde così a chi gli chiede se, visti i recuperi in difesa, Teun Koopmeiners possa tornare a ricoprire un ruolo più offensivo: “Se lo metti a giocare girato di spalle agli avversari ha qualche difficoltà, per le sue caratteristiche. Se la cava comunque, perché il calciatore forte riesce a trovare soluzioni in qualsiasi posto si trovi. Lui ha fatto vedere quello che è da quando sono arrivato, per me ultimamente non è cambiato molto il discorso.

Per me è un calciatore forte, uno che sa stare in una squadra forte. Io non l’ho fatto giocare con continuità e invece lui, ma questo vale per tutti i subentrati, ha sempre fatto bene quando chiamato. Lui meriterebbe sicuramente più spazio, o lo avrebbe meritato di più rispetto a quello che gli ho dato. È quello che deve continuare, deve continuare a fare così, poi in fondo si tirano le somme.

Il calciatore ormai non va più considerato nei primi 11, ma nei 16 (contando le cinque sostituzioni, ndr) ed è lì dentro che quasi sempre ci si troverà il nome di Koopmeiners”.

La conferenza stampa di Spalletti