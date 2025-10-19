Thauvin sbaglia dal dischetto, il Lens riesce comunque a trovare un successo di misura
Il Lens inaugura il pomeriggio di Ligue 1 battendo in casa il Paris FC. Iniziano male i sang et or con un rigore fallito da Florian Thauvin dopo 9'. Lens che trova comunque il gol al 17' con Edouard e al 64' con Baidoo. In mezzo il momentaneo pari parigino con Lees-Melou. Secondo successo consecutivo per la squadra di Pierre Sage.
8ª GIORNATA
Paris Saint-Germain - Strasburgo 3-3
Nizza - Lione 3-2
Angers - Monaco 1-1
Marsiglia - Le Havre 6-2
Lens - Paris FC 2-1
Lorient - Brest (19 ottobre, 17.15)
Rennes - Auxerre (19 ottobre, 17.15)
Tolosa - Metz (19 ottobre, 17.15)
Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. 3. Olympique Marsiglia 18
2. Paris Saint-Germain 17
3. Strasburgo 16
4. Lens 16
5. Lione 15
6. Monaco 14
7. Lilla 11
8. Nizza 10
9. Paris FC 10
10. Rennes 10
11. Tolosa 10
12. Brest 8
13. Lorient 8
14. Nantes 6
15. Auxerre 6
16. Le Havre 6
17. Angers 6
18. Metz 2
MARCATORI
7 reti: Panichelli (Strasburgo)
6 reti: Greenwood (Marsiglia)
5 reti: Fati (Monaco)
9ª GIORNATA
Paris FC - Nantes (24 ottobre, 20.45)
Brest - Paris Saint-Germain (25 ottobre, 17)
Monaco - Tolosa (25 ottobre, 19)
Lens - Marsiglia (25 ottobre, 21.05)
Lille - Metz (26 ottobre, 15)
Angers - Lorient (26 ottobre, 17.15)
Auxerre - Le Havre (26 ottobre, 17.15)
Rennes - Nizza (26 ottobre, 17.15)
Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)