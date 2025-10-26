Lens, l'allenatore stregato da Thauvin: "Di altissimo livello. Con lui vinto su tutta la linea"

Non avrà segnato ieri sera contro il suo amato ex Olympique Marsiglia, ma Florian Thauvin ha provato a mettere da parte le emozioni, senza lasciarsi travolgere da esse e ha avuto la lucidità di cedere un rigore pesantissimo nelle mani di un suo compagno di squadra che ha così riaperto la partita. Prima del trionfo casalingo del Lens per 2-1 e del sorpasso in classifica sull'OM.

Pierre Sage, allenatore in capo, non potrebbe essere più soddisfatto dell'acquisto estivo dall'Udinese: a 32 anni, il campione del mondo 2018 mette in difficoltà le difese della Ligue 1 e porta un’esperienza preziosa all’interno della rosa del Lens. "È un giocatore di altissimo livello", ha dichiarato il tecnico nel corso del programma 'Stephen Brunch' su RMC Sport. "Genera una sorta di contagio molto positivo tra i suoi compagni. Porta anche quell’approccio da alto livello di cui alcuni avevano bisogno per passare da una buona stagione a una stagione eccellente. È un moltiplicatore di ambizioni. È importante per noi valorizzare il nostro gruppo in questo modo".

E Sage ha proseguito: "In più, è una persona straordinaria anche dal punto di vista umano. Abbiamo vinto su tutta la linea", a proposito dell'ingaggio dall'Udinese per soli 6 milioni di euro. Thauvin che, come anticipato, ha avuto la cortezza di lasciare il penalty a Odsonne Édouard al minuto 23 dopo aver fallito dal dischetto appena una settimana fa contro il Paris FC. "L’atteggiamento di Flo Thauvin è responsabile. In quel momento ha preso una decisione molto forte. Apprezzo questo tipo di cose in una squadra. Mi piace avere giocatori che prendono decisioni e iniziative, piuttosto che giocatori che si limitano a seguire le istruzioni".