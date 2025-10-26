"Marsiglia club del mio cuore, non volevo calciare il rigore": Thauvin e i sentimenti per l'OM

"È stato davvero difficile iniziare questa partita". Parola di Florian Thauvin, ex attaccante dell'Udinese ma soprattutto dell'Olympique Marsiglia, in seguito al trionfo del Lens (squadra dove milita attualmente) per 2-1 ieri. Il centravanti francese di 32 anni, intervenuto ai microfoni di Téléfoot, ha dovuto tenere a freno le sue emozioni nell'incontro con il suo passato allo stadio Félix-Bollaert, in occasione della 9ª giornata di Ligue 1. D'altronde con la maglia dell'OM ha segnato 86 gol in 281 presenze in tutte le competizioni tra il 2015 e il 2021.

"Marsiglia è il club del mio cuore, lì ho trascorso metà della mia carriera", ha ricordato Thauvin. "Giocando contro di loro non posso dire di essere stato con il piede in due scarpe, ma quasi. Dovevo rappresentare il Lens, un club al quale mi sto molto affezionando, una società che assomiglia molto al Marsiglia. Ma dal punto di vista psicologico, non è stato facile per me". Tra l'altro l'ex Udinese veniva da un rigore fallito contro il Paris FC e nel penalty guadagnato dopo un fallo commesso da Pavard, ha lasciato l'incarico al compagno di squadra Odsonne Edouard.

"Innanzitutto, è stato Odsonne a chiedermelo", ha però precisato Thauvin. "Per me è importante che i miei compagni si sentano bene, che abbiano fiducia. E poi c’era anche il fatto che si trattasse dell'Olympique Marsiglia. Non avevo proprio voglia di tirarlo io". Un cucchiaio dal dischetto ha inizialmente riportato il risultato in parità, poi l'autorete di Pavard ha consegnato il trionfo al Lens.