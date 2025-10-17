Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Thiago Silva, gol in acrobazia al 98': il Fluminense vince e spera nella Libertadores

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:56Calcio estero
Michele Pavese

Un lampo nel finale. Thiago Silva, 41 anni, ha deciso il match tra Fluminense e Juventude (1-0) nel campionato brasiliano con una rovesciata spettacolare all’ultimo minuto di recupero, regalando tre punti fondamentali alla sua squadra. L’ex difensore del PSG e del Milan è salito in area su un cross del giovane esterno Riquelme, 18 anni, e ha trasformato l’azione in un gol incredibile, con la palla che è caduta lentamente alle spalle del portiere, come una foglia che scende a terra.

"Per chi ha problemi cardiaci, è chiaramente complicato!", ha commentato con ironia il capitano del Fluminense, noto come O Monstro, ai microfoni di Amazon Prime. Silva, internazionale brasiliano con 113 presenze e 7 gol, ha sottolineato l’importanza di questo successo per i tifosi: "Sono felice di aver contribuito a questa vittoria così che i nostri fan possano tornare a casa con la gioia di un gol all’ultimo minuto".

Il veterano ha inoltre chiesto un po’ di pazienza verso l’allenatore Luis Zubeldia, alla guida della squadra dal 25 settembre, mentre il Fluminense lotta per una qualificazione alla Copa Libertadores (attualmente 7° in campionato). "Siamo in una nuova situazione, stiamo implementando idee nuove e quindi faremo errori. Gli allenamenti sono come le partite, perché il tempo è poco. Chiedo solo un po’ di pazienza dai tifosi". Thiago Silva è tornato a Fluminense nel 2024 dopo una carriera europea di alto livello, scelta che non rimpiange: "È tanto lavoro e dedizione. La mia famiglia è lontana, ma il gruppo, il presidente e lo staff mi hanno accolto calorosamente. Cerco di ripagarli in campo, con il sostegno dei nostri tifosi".

