Il figlio di Thiago Silva convocato dall’Inghilterra U15: milita nelle giovanili del Chelsea

L’Inghilterra potrebbe presto beneficiare, indirettamente, del passaggio di Thiago Silva al Chelsea. Il figlio dell’ex difensore brasiliano, Iago Silva, che milita nelle giovanili dei Blues dal 2020, è stato infatti convocato per la prima volta con la nazionale inglese Under 15: "Sono orgoglioso di essere stato invitato al mio primo stage con la nazionale inglese. Il duro lavoro continua", ha scritto il giovane difensore sui social, accompagnando il messaggio con una foto in tenuta dei Three Lions. A congratularsi con lui è stato anche il padre, oggi tornato a giocare in Brasile: "Siamo molto orgogliosi di te, figlio mio. Che Dio ti benedica", ha commentato l'ex difensore di Milan e Paris Saint-Germain.

Nato nel 2010, Iago si è trasferito a Londra insieme alla famiglia quando il padre ha firmato per il Chelsea. Da allora è cresciuto nel vivaio del club londinese, dove si è distinto per personalità e visione di gioco, qualità che sembrano ricordare quelle del suo celebre genitore.

Questa prima convocazione con l’Inghilterra, chiaramente, non vincola ancora il giovane alla nazionale britannica: potrà infatti scegliere in futuro se rappresentare il paese che lo ha accolto o il Brasile, patria della sua famiglia. Ma un messaggio chiaro è già arrivato: l’Inghilterra ha messo gli occhi su uno dei possibili difensori del futuro.