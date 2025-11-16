Il Milan pensa a un clamoroso ritorno: prende corpo l'idea Thiago Silva per la difesa

Pazza idea di mercato in casa Milan. Il Diavolo a gennaio sarà chiamato infatti a sistemare una difesa che in questi mesi ha mostrato più di una crepa. In estate la società aveva provato a regalare ad Allegri un centrale importante, bussando senza successo alle porte di Manchester City e Liverpool per Akanji e Joe Gomez. Con la possibilità che Odogu lasci Milano in prestito durante la sessione invernale, l’arrivo di un nuovo difensore rischia di diventare una necessità impellente.

In questo contesto torna a circolare una voce destinata a far discutere. Come riportato dal sito de la Repubblica, sta prendendo infatti corpo l’idea di un clamoroso ritorno del 41enne Thiago Silva in rossonero, ben tredici anni dopo l’ultima apparizione a San Siro. Nonostante l’età, il brasiliano - oggi al Fluminense - continua a essere considerato un elemento di assoluto valore, in grado di portare leadership e solidità a un reparto che ha bisogno di esperienza e personalità. Una pista difficile, ma non impossibile. Che sarebbe ovviamente avvallata da mister Allegri.