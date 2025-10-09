Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Thuram, Kean e il Mondiale. Sogni e modelli di Iddrissou: "Stasera possiamo farcela"

Thuram, Kean e il Mondiale. Sogni e modelli di Iddrissou: "Stasera possiamo farcela"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:40Serie A
Raimondo De Magistris
Stasera la sfida tra Italia e Stati Uniti valida per gli ottavi di finale del Mondiale Under 20. Fischio d'inizio ore 21.30

Jamal Iddrissou è una delle giovani speranze del calcio italiano. Classe 2007, nato a Brescia e gioiello delle giovanili dell'Inter, è in questo momento in Cile agli ordini di mister Nunziata per il Mondiale Under 20 che ha visto la nostra Nazionale staccare il pass per gli ottavi grazie al secondo posto nel gruppo D.
Stasera inizierà la fase a eliminazione diretta anche per i nostri azzurrini, di fronte gli Stati Uniti che nella fase a girone hanno vinto in goleada contro la Nuova Caledonia, poi impressionato con la Francia ma anche perso contro il Sudafrica. Per l'Italia vice-campione del mondo sarà un impegno complicato e in attacco ci sarà bisogno anche dell'aiuto di Iddrissou, attaccante che contro Cuba ha mostrato i suoi pregi e i suoi difetti: prima un gol, poi un doppio giallo che ha lasciato l'Italia in dieci. "E' stata una gara altalenante - ha raccontato in esclusiva a 'TuttoMercatoWeb.com' -. Ho iniziato bene realizzando anche il mio primo gol al Mondiale, un'emozione indescrivibile. Poi dopo però per delle ingenuità sono stato espulso: ero molto dispiaciuto e ho chiesto scusa alla squadra. I compagni da gruppo vero mi hanno consolato e poi con il mister abbiamo riguardato le cose da migliorare sulle due situazioni dei cartellini per poter crescere e imparare dai miei errori".

Che sfida ti aspetti stasera?
"Ho sensazioni molto positive. Siamo un gruppo unito e forte che ha un obiettivo comune: se affrontiamo le prossime partite con lo stesso spirito delle prime tre, possiamo sicuramente arrivare fino in fondo. Ci credo molto".

Cosa rappresenta per te la maglia azzurra? Hai iniziato la tua trafila partendo dall'Under 18: qual è il tuo sogno pensando alla Nazionale?
"Per me indossare la maglia azzurra é un emozione unica e speciale, rappresentare il proprio paese è una delle cose più belle che ci sia. Per quanto riguarda il mio sogno pensando alla Nazionale ne dico due: voglio continuare questo percorso in maglia azzurra fino alla nazionale maggiore e poi vincere il Mondiale".

Sei nato a Concesio, in provincia di Brescia. Puoi raccontarci la tua storia? Com'è nata la passione per il calcio? Non sei l'unico sportivo in famiglia...
"La passione per il calcio mi è stata trasmessa da mio papà e da mio fratello che giocava già in una scuola calcio quando io ero piccolino. Poi come tanti bambini giocando con tutti i ragazzi del quartiere all’oratorio dal pomeriggio fino a tarda sera... Il mio percorso inizia lì: ho cominciato a giocare nella scuola calcio dell’oratorio, l'ho fatto per cinque anni e poi mi ha chiamato l'Inter, il club in cui sono adesso".

Che tipo di attaccante sei? Quali sono i tuoi modelli di riferimento?
"Sono un attaccante veloce a cui piace attaccare gli spazi e buttarsi nello spazio, ma anche giocarsi l’uno contro uno con i difensori. I miei modelli di riferimenti sono Marcus Thuram e il centravanti della Nazionale Moise Kean".

Cosa ti immagini per il tuo futuro? Iniziare a girare in prestito o un percorso nell'Inter sfruttando l'Under 23?
"L’Inter under 23 è una grandissima opportunità per crescere, mi piacerebbe molto farne parte in futuro. Adesso però sono concentrato sul presente: voglio aiutare i miei compagni della Nazionale Under 20 e poi, quando tornerò, dare il mio contributo nella Primavera nerazzurra".

Iniziano ora le gare da dentro o fuori. Cosa fare e cosa non fare per la gara contro una delle favorite come gli USA?
"Si adesso iniziano le fasi più importanti, una cosa da non fare è sbagliare l’atteggiamento che in queste partite secche ti costa caro e bisogna entrare decisi con lo spirito corretto e la fame di vincere, sono molto fiducioso".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Mondiale U20, Argentina e Colombia ai quarti di finale. E domani tocca all'Italia... Mondiale U20, Argentina e Colombia ai quarti di finale. E domani tocca all'Italia
Nunziante, una lezione al calcio italiano: "Il talento c'è, manca il coraggio" Nunziante, una lezione al calcio italiano: "Il talento c'è, manca il coraggio"
Italia, ko indolore al Mondiale U20. Il ct Nunziata: "Tengo stretta la prestazione"... Italia, ko indolore al Mondiale U20. Il ct Nunziata: "Tengo stretta la prestazione"
Altre notizie Serie A
Nesta: "Maldini può andare al PSG, ma sta a casa perché per lui è il Milan o niente"... Nesta: "Maldini può andare al PSG, ma sta a casa perché per lui è il Milan o niente"
Confermata la stangata al Como, Vieri in Kings League con la Leotta: le top news... Confermata la stangata al Como, Vieri in Kings League con la Leotta: le top news delle 18
Max Biaggi e la classifica della Roma: "Per ora non mi faccio troppe illusioni" Esclusiva TMWMax Biaggi e la classifica della Roma: "Per ora non mi faccio troppe illusioni"
Inter e Milan, ecco la holding per l'acquisto dell'area di San Siro Inter e Milan, ecco la holding per l'acquisto dell'area di San Siro
Bennacer (e un altro ex Milan) al primo posto in Croazia. L'algerino si è preso la... Bennacer (e un altro ex Milan) al primo posto in Croazia. L'algerino si è preso la Dinamo Zagabria
Beniamino Vignola: "Tudor scelta forzata della Juve, ma ha riportato umiltà" Esclusiva TMWBeniamino Vignola: "Tudor scelta forzata della Juve, ma ha riportato umiltà"
Thauvin ha lasciato l'Udinese da uomo nuovo. E al Lens si è ripreso la Nazionale Thauvin ha lasciato l'Udinese da uomo nuovo. E al Lens si è ripreso la Nazionale
El Kaddouri: "In Italia pochi come De Bruyne. Farà grandi cose quest’anno per il... El Kaddouri: "In Italia pochi come De Bruyne. Farà grandi cose quest’anno per il Napoli"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
2 Caso Osimhen, il Lille ha chiesto un favore al Napoli. Che ora rischia davvero grosso
3 De Zerbi: "Mai vista una rissa come quella fra Rowe e Rabiot. Contatti col Milan? Mai"
4 Tonali percepisce 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Irraggiungibile per la Serie A
5 Arnautovic è un colpo storico per il calcio serbo. Ma ha già fallito il primo obiettivo
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine top news n.1 Torna Cristante: "La Nazionale è la cima, qui chi ha dimostrato di essere importante"
Immagine top news n.2 Tonali apre al ritorno in Serie A: "Migliora di anno in anno". Poi grandi elogi a Gattuso
Immagine top news n.3 FIFA, Infantino: "L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo"
Immagine top news n.4 Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"
Immagine top news n.5 L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di di 4-4-2
Immagine top news n.6 Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero
Immagine top news n.7 Milan-Como a Perth continua a far discutere: botta e risposta fra Rabiot e De Siervo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Immagine news Altre Notizie n.2 L'avv. Spallone: "Napoli, ecco perchè si può riaprire il caso Osimhen"
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Milan, Leao deve svegliarsi. Cagliari, occhio a Palestra"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nesta: "Maldini può andare al PSG, ma sta a casa perché per lui è il Milan o niente"
Immagine news Serie A n.2 Confermata la stangata al Como, Vieri in Kings League con la Leotta: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.3 Max Biaggi e la classifica della Roma: "Per ora non mi faccio troppe illusioni"
Immagine news Serie A n.4 Inter e Milan, ecco la holding per l'acquisto dell'area di San Siro
Immagine news Serie A n.5 Bennacer (e un altro ex Milan) al primo posto in Croazia. L'algerino si è preso la Dinamo Zagabria
Immagine news Serie A n.6 Beniamino Vignola: "Tudor scelta forzata della Juve, ma ha riportato umiltà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Compagnon: "Gruppo forte e unito, stiamo prendendo consapevolezza nei nostri mezzi"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Liberali: "Nessun rimpianto per la fine dell'avventura al Milan"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, tegola Bani in difesa: elongazione alla gamba sinistra. Rischia 1 mese di stop
Immagine news Serie B n.4 Spezia, in arrivo il patron Roberts. Sarà al Picco per la sfida contro il Cesena
Immagine news Serie B n.5 Cesena, si lavora ai rinnovi di Berti e Klinsmann. In agenda gli incontri coi procuratori
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, Bravo sul rinnovo di Odogwu: "Riconoscimento meritato per il lavoro fatto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, gli ultras contestano il dt Meluso: "Stufi dei tuoi fallimenti. Vattene"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, tegola Paganini a centrocampo: c'è una lesione al flessore della coscia
Immagine news Serie C n.3 Corradini: "Ho scelto Ascoli per la piazza, ma anche perché qui posso riconfermarmi"
Immagine news Serie C n.4 Trento, Giacca: "Positività come parola d'ordine. Tabbiani troverà la soluzione"
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, De Angelis: "Konaté rinnova. Sta dimostrando tutto il suo valore"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, arriva Alessio Luciani in difesa. Accordo fino a giugno 2026
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?