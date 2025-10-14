Lazio, Dia costretto ad accelerare il recupero: Sarri punta su di lui per l'Atalanta

Emergenza totale in casa Lazio. Maurizio Sarri vede la rosa sgretolarsi pezzo dopo pezzo e ora deve fare i conti con una crisi anche nel reparto offensivo. La lesione muscolare che ha fermato Valentin Castellanos ha cambiato le carte in tavola: l’argentino sarà costretto a uno stop e l’unica speranza per il tecnico biancoceleste diventa Boulaye Dia, nonostante i persistenti problemi alla caviglia destra.

L’attaccante senegalese, reduce da un trauma contusivo-distorsivo rimediato contro il Torino, ha dovuto rinunciare agli impegni con la sua mazionale, saltando le sfide di qualificazione al Mondiale contro Sud Sudan e Mauritania. A Formello proseguirà con fisioterapia e lavoro individuale, nella speranza di rientrare almeno per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

La situazione, però, resta delicata: Dia - evidenzia il Corriere dello Sport - non si allena in gruppo da oltre una settimana e la sua condizione verrà monitorata giorno per giorno. In caso di nuovo forfait, Sarri rischierebbe di trovarsi senza centravanti di ruolo proprio alla vigilia di un ciclo terribile: dopo l’Atalanta arriveranno Juventus, Inter, Pisa e Cagliari.

Il tecnico valuta le alternative: Noslin e Pedro rappresentano soluzioni d’emergenza, ma entrambi potrebbero essere costretti a coprire anche l’assenza di Zaccagni sulla fascia. Ecco perché, ora più che mai, a Formello si prega per un recupero lampo di Dia: tra cerotti e antidolorifici, la Lazio ha bisogno del suo numero 9 per restare in piedi.