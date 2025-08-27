Djalò dalla Juventus al Besiktas, le cifre dell'affare. Plusvalenza di 1,4 milioni

Tiago Djalò (25 anni) lascia la Juventus e questa volta, dopo aver per esempio invece trascorso la passata stagione al Porto ma in prestito, lo fa a titolo definitivo. La cessione del difensore portoghese classe 2000 al Besiktas, in Turchia, è stata ufficializzata dalla Vecchia Signora che, come da consuetudine ed in ottemperanza agli obblighi di Borsa, ha comunicato le cifre del trasferimento.

Di seguito quanto comunicato direttamente dalla Juventus a proposito delle cifre della cessione di Djalo al Besiktas: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 1 milione. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 1,4 milioni, al netto degli oneri accessori".

Così la Juventus ha comunicato l'avvenuta cessione: "Tiago Djalo, dalla stagione 2025/2026, vestirà la maglia del Besiktas. È ufficiale, dunque, il suo trasferimento a titolo definitivo in Turchia. Dopo il prestito della scorsa stagione al Porto – con cui ha collezionato 17 presenze fra campionato, coppa portoghese ed Europa League realizzando anche due reti – per il classe 2000 è pronta ora una nuova avventura. Cresciuto calcisticamente in Portogallo, il difensore centrale è arrivato in bianconero nel gennaio del 2024 dal LOSC Lille - con cui aveva conquistato un campionato e una Supercoppa francese - esordendo il 25 maggio successivo contro il Monza all’Allianz Stadium. Buona fortuna per il futuro, Tiago!".