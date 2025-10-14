Kabasele: "Si sta mettendo troppa pressione ad Atta. Kristensen? Ha il suo stesso potenziale"

Nel corso del suo lungo intervento ai microfoni di TV12, Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, ha parlato anche di Arthur Atta: "Secondo me si sta mettendo troppa pressione: dopo le prime due partite tutta la Serie A parlava di lui. Vuole essere decisivo con assist e gol, ma ha bisogno di ritrovare la tranquillità e la libertà che aveva nelle prime partite; a quel punto vedremo un Atta che forse in futuro sarà con una grande squadra, perché ha la possibilità di diventare un grande giocatore. È anche la squadra che non l'ha aiutato a essere più libero sul campo. Se noi difensori non diamo sicurezza, i giocatori offensivi non hanno la libertà di giocare come vogliono".

Chi invece non sta deludendo mai è Kristensen.

"L'ho visto molto bene da centrale, ho un bel rapporto con lui avendolo visto crescere anno dopo anno. Mi chiede spesso consigli sul gioco, parliamo molto. Mi ricordo un momento che abbiamo avuto dopo la partita contro il Frosinone quando è venuto in spogliatoio e mi ha detto che l'ho aiutato molto: mi ha fatto molto piacere, perché non è facile avere questa relazione con i compagni che giocano nella tua stessa posizione. Sono sicuro che farà una grande carriera, ha tutto ciò che serve: struttura, velocità, gli manca forse un po' di fiducia in se stesso perché ha lo stesso potenziale di Atta".

