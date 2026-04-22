Lazio, Taylor: "Vogliamo vincere la coppa, siamo arrivati fino a qui per questo"

Kenneth Taylor, centrocampista olandese della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dalla semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Siamo pronti, speriamo di far bene, ci siamo preparati per fare una gran partita contro una grande squadra, gara complicata. Vogliamo andare in finale, dobbiamo crederci, provare a vincere il torneo, siamo arrivati fino a qui per questo.

Tifosi? È una delle cose più belle e spero di vederli ancora di più, l’amore dei tifosi è una delle cose più belle nel calcio”. Le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it