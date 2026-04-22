La Triestina non molla Gorini per la panchina. Nei prossimi giorni l'incontro fra le parti

Il futuro della Triestina è stato già segnato lo scorso 15 marzo, quando è arrivata la retrocessione in Serie D, mentre quello del Treviso è stato segnato il 2 aprile, quando - per contro - è arrivato il salto di categoria, la promozione in Serie C. E sembra che i destini delle due compagini debbano in qualche modo incrociarsi.

Come? Sul campo non è chiaramente possibile, ma da tempo si parla dell'interesse della Triestina per Edoardo Gorini, il tecnico che ha (ri)portato tra i pro la formazione veneta. Adesso, sembrano esserci sviluppi sulla vicenda. Come infatti si legge sul portale trivenetogoal.it, è previsto nei prossimi giorni un incontro tra gli esponenti della proprietà alabardata e l'allenatore, che vuole chiaramente prima ascoltare i dettagli della proposta, poi decidere del suo futuro. Ovviamente non è scontato che si arrivi al punto di incontro tra le parti, ma i giuliani faranno tutto il possibile; consapevoli che la categoria non gioca a loro favore, soprattutto dopo che Gorini era sceso dalla B alla D e in un solo anno ha ritrovato il professionismo.

Non resta quindi che attendere, anche se la pista che porta a Gorini sembra essere in salita. A ogni modo, in casa alabardata di resetterà tutto quello che è stato finora; nonostante tutto il lavoro fatto da Geppino Marino.