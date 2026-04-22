Atalanta, Percassi: "Gasperini emozionato? Concentrati sul presente e sul futuro"

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.

Sensazioni?

"Sappiamo il valore di una partita così e siamo contenti di poterla giocare in casa contando sul nostro pubblico. Speriamo di portarla a casa".

Pubblico determinante?

"Sì, ma sappiamo che in campo ci sarà una squadra molto forte e sabato l'ha dimostrato. Partita difficile, vediamo di far bene".

Tanti giovani a Zingonia: quando ne vedremo uno in prima squadra?

"Noi qualcuno lo abbiamo e siamo contenti, speriamo che nel prossimo futuro ne vedremo altri. Il talento c'è nelle nostre giovanili, nel calcio italiano ci sono basi forti da cui ripartire per tornare competitivi".

Le emozioni di Gasperini?

"Abbiamo vissuto momenti molto importanti, 9 anni straordinari. Normale lasciarsi alle emozioni, ma il calcio non lascia tempo e siamo concentrati sul presente e sul futuro".