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Samp, oggi amichevole con la Primavera: c'è Di Pardo. Differenziato per Coda e Pierini

Samp, oggi amichevole con la Primavera: c'è Di Pardo. Differenziato per Coda e PieriniTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 20:33Serie B
Claudia Marrone

La sfida contro il Cesena è sempre più vicina, e la Sampdoria sta proseguendo la preparazione per un match che potrebbe dire molto sul finale di stagione della compagine blucerchiata, che nelle tre restanti gare del campionato di Serie B deve centrare la salvezza diretta: tre punti in Romagna sarebbero sicuramente un ottimo step. Nella giornata di oggi, amichevole con la Primavera, con Alessandro Di Pardo che è tornato a disposizione dello staff tecnico.
A renderlo noto, la stessa società, nel consueto report giornaliero:

"La Sampdoria si avvicina alla trasferta di Cesena (sabato, ore 19.30) con un allenamento pomeridiano a base di attivazione atletica, esercitazioni su sviluppi di gioco e calci piazzati, quindi partitella (due tempi da 40 minuti) con la Primavera di Francesco Pedone. A disposizione anche Alessandro Di Pardo; scarico di gestione per Francesco Conti e Alex Ferrari. Differenziati sul campo per Massimo Coda e Nicholas Pierini. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca, Simone Pafundi e Lorenzo Venuti".

È infine comunicato che domani, giovedì 23 aprile, è in programma una seduta di allenamento mattutina.

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