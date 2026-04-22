Pazzini: "Se Krstovic sta così, non lo togli. Ha l'ignoranza del centravanti come qualità"

L'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato dagli studi di Sport Mediaset prima di Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia che svelerà l'avversaria dell'Inter nella finalissima del 13 maggio.

A Pazzini viene chiesta un'opinione sulla scelta di Palladino, che per l'attacco dell'Atalanta ha preferito, almeno inizialmente, Krstovic a Scamacca: "Sono due giocatori forti, ma in questo momento Krstovic sta molto meglio e quando un attaccante sta così bene non puoi mai toglierlo. Su Scamacca poi ci sono anche i problemi fisici di mezzo: Krstovic è vivo, sta segnando. Ed è vero, ha l'ignoranza giusta del centravanti, una qualità molto grande".

Quindi in studio si passa a parlare dell'esterno Palestra, oggi al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta e ambito da molte big sul mercato, su tutte Inter e Juventus. Questa l'opinione di Pazzini: "L'Atalanta è una bottega cara, non è mai facile prendere loro un giocatore".