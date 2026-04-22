Lazio, Fabiani sul futuro di Sarri: "Ottimo lavoro, per noi non c'è alcun tipo di problema"

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Condivide le parole del mister sulla valutazione della stagione?

"Più o meno condivido quello che ha detto il mister: stagione contrassegnata da infortuni e qualche partita che potevamo vincere. Abbiamo dimostrato che con le grandi abbiamo fatto ottime prestazioni. Siamo un po' sotto classifica, ma le partite come quella di è meglio giocarle che no e speriamo di portare a casa il risultato. se non arrivasse, dobbiamo continuare a lavorare in prospettiva".

Futuro ancora con Sarri?

"Abbiamo iniziato un progetto con lui, ha tre anni di contratto e sta facendo un ottimo lavoro. Per quanto riguarda la società non c'è alcun tipo di problema".