Inter, può finire l'avventura italiana di Palacios: torna in Argentina, la formula
Potrebbe terminare presto l'avventura di Tomas Palacios in Italia, con l'Inter. Come riporta Sky Sport infatti il difensore è vicino al ritorno in Argentina, dove ad attenderlo c'è l'Estudiantes de La Plata, squadra dove l'ex Inter Juan Sebastian Veron è il presidente.
I due club infatti sono vicini ad accordarsi per il suo rientro in Patria sulla base di un prestito fino al prossimo 31 dicembre 2026, con diritto di riscatto per una cifra fra i 6 ed i 7 milioni di euro. Come si legge, c'è fiducia per l'ok da parte del giocatore, che potrebbe così rilanciarsi dopo questa parentesi nel calcio italiano, dove non è riuscito ad imporsi.
Lo scorso anno aveva vissuto già un periodo di prestito, quando il Monza lo aveva prelevato nel mercato di gennaio per rafforzare il proprio reparto difensivo, nella stagione poi conclusasi con la retrocessione in Serie B per i brianzoli.