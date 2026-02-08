Como, a Madrid sono certi: Nico Paz tornerà al Real a luglio. Per Ramon discorso diverso

A Valdebebas si lavora già con lo sguardo rivolto alla prossima stagione. Il Real Madrid non perde di vista gli obiettivi immediati, ma parallelamente pianifica interventi mirati per rafforzare una rosa ritenuta competitiva sia in Liga che in Champions League. L’idea è chiara: due difensori centrali e un centrocampista di alto livello, con profili già monitorati dallo staff tecnico e dirigenziale.

Accanto ai nomi provenienti dall’estero, il club valuta con attenzione anche chi è cresciuto in casa o sta maturando altrove. In questo senso, due rientri sono già praticamente definiti. Il primo riguarda Nico Paz: dal 1° luglio il suo ritorno è considerato certo, come riferito da As: una volta esercitata la clausola rescissoria da nove milioni di euro, sarà un punto fermo del Real del futuro. L’esperienza al Como, alle dipendenze di Cesc Fàbregas, gli ha garantito continuità, visibilità e persino la chiamata in Nazionale. Ora il percorso sembra pronto a ricongiungersi con quello madridista.

Diversa la situazione di Endrick, partito in prestito dopo una gestione che a Madrid non ha convinto sotto la guida di Xabi Alonso. A Valdebebas ritengono però che l’operazione stia dando i frutti sperati, tanto da riconsiderare con attenzione il suo futuro: probabile che da luglio in avanti torni anche lui. Infine, resta aperto il dossier Jacobo Ramon: le prestazioni in Italia sono apprezzate, ma una seconda stagione lontano da Madrid non è esclusa. Tre casi diversi, un unico filo conduttore: il controllo totale del Real sulle prossime mosse.