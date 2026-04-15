Ancora Arda Guler all'Allianz Arena: il Real Madrid si riporta davanti al Bayern
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Un gran gol di Arda Guler - doppietta per il turco - consente al Real Madrid di riportarsi avanti nel punteggio della gara di Monaco di Baviera, e in parità nel computo del doppio confronto con il Bayern Monaco.
Il fantasista batte Neuer, autore di una papera sulla prima rete madridista, con una gran conclusione all’incrocio dei pali su calcio di punizione diretto. E poi tutti ad abbracciare Alvaro Arbeloa in panchina.
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