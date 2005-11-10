Fiorentina, Vanoli sicuro: "Paratici mi può portare ad un livello più alto, sento il pieno sostegno"

Non è di nuovo un momento facile per la Fiorentina e per Paolo Vanoli, reduci da due sconfitte consecutive e attesi al difficile scontro di San Siro contro l'Inter di domenica pomeriggio. Oggi, a due gironi dal match, il tecnico viola è intervenuto in conferenza stampa e ha ribadito come non si senta assolutamente messo in discussione dalla dirigenza: "Da parte della società avermi richiamato e da parte mia avere accettato fa capire quanto l'unità di intenti tra noi ci sia sempre stata e sia solida. Io a giugno ho detto che meritavo di restare ma non era arrabbiato. Non sono tornato per rivincita ma perché per questa squadra ha un valore importante. Oggi il nostro pensiero è trovare un equilibrio ma se volete che lo dica io ve lo dico: io mi sento sostenuto sia da Paratici che da Goretti. Il Direttore è di altissimo livello, lui mi può portare ad un livello più alto".

Come si allena questa poca concretezza?

"Con il lavoro. A volte mi dispiace che esaltiamo subito dei ragazzi per quello che fa, come Njie. Noi dobbiamo esaltarlo per come ha giocato con il Como, poi certo che sotto porta deve diventare più lucido e con l'esperienza e il lavoro migliorerà. Ma lui ha fatto un'ottima partita, deve continuare così. Io non mi devo far attrarre da ciò che sbagliamo, ma devo creare un equilibrio che possa portare a segnare di più e sbagliare meno".

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