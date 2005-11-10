Abate scherza su Belghali: "Lui è più forte di me come esterno. Il Monza? Non è solo Varela"

"Quali sono i rischi del Torino e del Monza per domani? Nella mia squadra ho massima fiducia, sono positivo per come li vedo lavorare. Se pensate che sottovalutiamo l'avversario, vi sbagliate di grosso: saremmo sulla strada sbagliata". Parla così Ignazio Abate, tecnico granata, parla così in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo dell'ottava giornata di campionato: "Ci alleniamo con la tigna giusta, dobbiamo voler migliorare nel quotidiano. Contro il Monza siamo usciti dalla Coppa, la metteranno sui duelli e sarà una partita sporca. Dobbiamo sporcarci le mani e mettere energia e qualità".

Parlando dei singoli, Abate si sofferma poi su Belghali (qui le cifre dell'accordo col Verona): "Lui è più forte di me come esterno (ride, ndr). Ha sempre avuto propensione offensiva, stiamo lavorando sulle posture del corpo, sullo smarcamento e sulla fase difensiva. E' umile, è arrivato senza fare il ritiro e ho cercato di dargli minutaggio gradualmente. Deve crescere senza accontentarsi".

Dall'altra parte ci sarà Varela, una degli attaccanti rivelazione di queste prime giornate di campionato: "Ha fatto un grande inizio di campionato e ha qualità, ma anche io ho giocatori forti dietro che sono fisici e veloci. Mi aspetto una grande partita anche dagli attaccanti, che vogliano coprire palla. Dobbiamo capire i momenti della gara. Il Monza non è solo Varela, gioca un calcio offensivo e vengono da un buon momento. Domani in casa nostra deve essere difficile per loro, non vedo l'ora che sia domani: dobbiamo avere connessione con la nostra gente, ci sono stati vicini nei momenti difficili e dobbiamo trascinarli".