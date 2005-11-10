Abate sempre dalla parte di Simeone: "Ha messo lo stemma del Torino davanti a tutto"

Ignazio Abate, tecnico del Torino, ha sempre difeso il Cholito Simeone anche quando non segnava. A maggior ragione adesso, dopo la doppietta dell'attaccante al Parma nell'ultimo turno di campionato: "Ha messo lo stemma davanti a tutto - ha sottolineato lo stesso Abate in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato contro il Monza - ha sempre lottato per il bene della squadra. E' un giocatore da gruppo, quando giochi per la squadra la ruota gira. Siamo convinti delle sue qualità. Alleno ragazzi positivi ed energici, hanno a cuore le sorti del Toro".

Ora deve sbloccarsi Vlasic "Me lo auguro...In un certo senso, entrambi hanno avuto lo stesso percorso in questo campionato ed entrambi sono in crescita. Vlasic, a differenza di Simeone, avverte tanto il peso della responsabilità. Deve invece stare sereno: lo pensavo anche da giocatore, è più importante il pensiero che i compagni e l'allenatore hanno di lui. E' un perfezionista, gli chiedo di entrare in campo con leggerezza perché quando meno se lo aspetta ci regalerà grandi soddisfazioni"

Quanto ha lavorato con Simeone?

"In ogni squadra, l'allenatore deve portare idee e identità ma considerando le caratteristiche dei suoi giocatori. Forse all'inizio l'ho messo in difficoltà, con le due punte è sembrato più a suo agio. Ho cercato equilibrio, è tutto un processo perché conosci meglio i giocatori. Tatticamente lavoro con tutti, Simeone è esperto e capisce il gioco come Adams, Zapata, Kulenovic e anche Pellegri"