Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Torino, annunciato il ritorno di Popa al Cluj: i dettagli della cessione

Torino, annunciato il ritorno di Popa al Cluj: i dettagli della cessioneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 17:22Serie A
Simone Bernabei

Cessione in via di definizione per il Torino che in queste ore ha chiuso per l'addio di Mihai Popa, portiere rumeno classe 2000 che tornerà in patria per giocare col Cluj.

Già la scorsa stagione l'estremo difensore aveva giocato in prestito nel club rumeno, quindi il ritorno in granata in estate e le zero presenze in questa prima parte di campionato. Da qui la scelta di lasciare nuovamente il Torino, questa volta a titolo definitivo, con la società di Urbano Cairo che manterrà il 50% sulla eventuale futura rivendita. Questa la nota della società granata: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fotbal Club CFR 1907 Cluj, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mihai Popa. Il Torino saluta Popa con un “in bocca al lupo” per il proseguimento della sua carriera".

Articoli correlati
Il Torino avvia il valzer dei portieri, Popa fa posto a Donnarumma e torna in Romania... Il Torino avvia il valzer dei portieri, Popa fa posto a Donnarumma e torna in Romania
Torino, il Rapid Bucarest in pole per Popa: partirà in prestito. Gineitis intoccabile... Torino, il Rapid Bucarest in pole per Popa: partirà in prestito. Gineitis intoccabile
Torino, frattura della parete orbitaria per Mihai Popa: il comunicato del club granata... Torino, frattura della parete orbitaria per Mihai Popa: il comunicato del club granata
Altre notizie Serie A
Genoa, Zatterstrom sempre più vicino: i dettagli dell'affare. Il difensore presto... Genoa, Zatterstrom sempre più vicino: i dettagli dell'affare. Il difensore presto sarà in città
Lazio, cosa dovrebbe fare Sarri ora? Il commento degli ospiti TMW RadioLazio, cosa dovrebbe fare Sarri ora? Il commento degli ospiti
Torino, annunciato il ritorno di Popa al Cluj: i dettagli della cessione UfficialeTorino, annunciato il ritorno di Popa al Cluj: i dettagli della cessione
Nome nuovo per l'attacco del Cagliari: occhi in Uruguay, mossa per Albarracin Nome nuovo per l'attacco del Cagliari: occhi in Uruguay, mossa per Albarracin
Diego Costa attacca Conte: "È sempre arrabbiato, probabilmente non fa sesso" Diego Costa attacca Conte: "È sempre arrabbiato, probabilmente non fa sesso"
Ultimatum della Juventus per En-Nesyri: ecco l'offerta definitiva al Fenerbahçe TMWUltimatum della Juventus per En-Nesyri: ecco l'offerta definitiva al Fenerbahçe
Un nuovo portierino per il Genoa. Prelevato dalla Lituania il giovane Zukovskij UfficialeUn nuovo portierino per il Genoa. Prelevato dalla Lituania il giovane Zukovskij
Inter in pressing per Perisic: c'è l'accordo con il grande ex, ma il PSV fa muro Inter in pressing per Perisic: c'è l'accordo con il grande ex, ma il PSV fa muro
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
3 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
4 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
5 Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ultimatum della Juventus per En-Nesyri: ecco l'offerta definitiva al Fenerbahçe
Immagine top news n.1 Napoli, è fatta per la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: i dettagli
Immagine top news n.2 Chi è Youssef En-Nesyri, l'obiettivo di Juve e Napoli che salta più in alto persino di CR7
Immagine top news n.3 La Juve alza l'offerta per En-Nesyri: i dettagli della proposta economica
Immagine top news n.4 Dzeko lascia la Fiorentina e la Serie A: è il nuovo numero 10 dello Schalke 04
Immagine top news n.5 Napoli, per Lang è solo questione di dettagli. Nottingham verso la chiusura per Lucca
Immagine top news n.6 Lazio, Mandas a un passo dal Bournemouth: c'è l'ok di Lotito. Ma serve anche l'addio di Romagnoli
Immagine top news n.7 Cardinale a Milano alimenta le voci. Furlani resta o no? Il punto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lazio, cosa dovrebbe fare Sarri ora? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Morabito: "Juve, En-Nesyri operazione interessante. E su Sarri e la Lazio dico..."
Immagine news Serie A n.3 Brambati: "Roma, innesti importanti. La Juve di Spalletti cresce, e col Napoli..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, Zatterstrom sempre più vicino: i dettagli dell'affare. Il difensore presto sarà in città
Immagine news Serie A n.2 Lazio, cosa dovrebbe fare Sarri ora? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Torino, annunciato il ritorno di Popa al Cluj: i dettagli della cessione
Immagine news Serie A n.4 Nome nuovo per l'attacco del Cagliari: occhi in Uruguay, mossa per Albarracin
Immagine news Serie A n.5 Diego Costa attacca Conte: "È sempre arrabbiato, probabilmente non fa sesso"
Immagine news Serie A n.6 Ultimatum della Juventus per En-Nesyri: ecco l'offerta definitiva al Fenerbahçe
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, test pomeridiano al "Mugnaini": 6-0 al Golfo Paradiso Pro Recco
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Virtus Entella, disposte le porte chiuse. La nota del club campano
Immagine news Serie B n.3 Avellino, arriva in prestito con obbligo condizionato dall'Atalanta il portiere Jacopo Sassi
Immagine news Serie B n.4 Torna il progetto 'Inviato AIC sul campo'. Nasce dalla collaborazione tra AIC e Lega Serie B
Immagine news Serie B n.5 Ternana, Foresti: “Crediamo nella Serie B. Majer, Panico e Aramu per alzare il livello”
Immagine news Serie B n.6 Longo torna sulla panchina del Bari: “Serve concretezza. Dobbiamo diventare squadra”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Colombo: "Alla Pianese voglio ritrovarmi, riconfermarmi e dare un contributo alla squadra"
Immagine news Serie C n.2 Trento, risolto anticipatamente il prestito di Meconi. Il giocatore fa rientro al Genoa
Immagine news Serie C n.3 Rinforzo a centrocampo per la Pro Patria: preso l'estone Georgi Tunjov
Immagine news Serie C n.4 Rinviati le udienze al TFN di Siracusa e Trapani: le date. Multa per la Triestina
Immagine news Serie C n.5 Miceli saluta ufficialmente il Monopoli. È un nuovo difensore del Catania
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, ceduto in prestito fino a giugno Matteo Schiavon al Conegliano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Napoli Women-Juventus, le formazioni ufficiali: Brighton e Rosucci titolari tra le bianconere
Immagine news Calcio femminile n.2 Alisha Lehmann: "In Inghilterra mi sento a casa. Ma dal Como Women mi porto tante cose belle"
Immagine news Calcio femminile n.3 Alisha Lehmann lascia il Como Women e l'Italia. Firma con il Leicester City FC
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?