Torino, annunciato il ritorno di Popa al Cluj: i dettagli della cessione
Cessione in via di definizione per il Torino che in queste ore ha chiuso per l'addio di Mihai Popa, portiere rumeno classe 2000 che tornerà in patria per giocare col Cluj.
Già la scorsa stagione l'estremo difensore aveva giocato in prestito nel club rumeno, quindi il ritorno in granata in estate e le zero presenze in questa prima parte di campionato. Da qui la scelta di lasciare nuovamente il Torino, questa volta a titolo definitivo, con la società di Urbano Cairo che manterrà il 50% sulla eventuale futura rivendita. Questa la nota della società granata: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fotbal Club CFR 1907 Cluj, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mihai Popa. Il Torino saluta Popa con un “in bocca al lupo” per il proseguimento della sua carriera".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.