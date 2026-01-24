Torino, Baroni: "Dimissioni? No, sento la fiducia. Ai tifosi chiediamo scusa e basta"

Come si potrebbe avere ancora fiducia? Non pensa a dimettersi? Domande poste a Marco Baroni, allenatore del Torino, dopo la pesante sconfitta rimediata in casa del Como. Di seguito la risposta del tecnico granata in conferenza stampa: "L'ho appena detto, fiducia. I tifosi ci hanno detto tutto quello che potevano dirci, poi con una sconfitta così e con questo punteggio. C'è dolore nel petto, ci siamo presi giustamente la contestazione".

Cos'avete detto ai tifosi?

"Scusa. Cos'altro devi dire? Ti devi solo scusare. Cosa dirò ai ragazzi? Questo lo farò solo con la squadra".

Come si spiega questi crolli in stagione?

"Siamo arrivati a queste partite con tante gare ravvicinate. Ma abbiamo tutto, risorse ed energie, per venire fuori da questa situazione".