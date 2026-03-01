Gaffe Torino: oggi la prima di D'Aversa, ma nella lista dei convocati c'era ancora Baroni

Il Torino ha di recente voltato pagina, esonerando l'allenatore con cui aveva iniziato questa stagione, Marco Baroni, e inserendo al suo posto Roberto D'Aversa, chiamato a far percorrere queste ultime 12 giornate di Serie A rimanenti con un passo tale che possa permettere ai granata di raggiungere una salvezza che oggi non appare tanto scontata, almeno non quanto rispetto a qualche settimana fa.

Ancora però non tutti sembrerebbero aver interiorizzato il cambiamento, anche all'interno dello stesso Torino. A testimonianza di ciò c'è la curiosa gaffe che sta dietro alla pubblicazione della lista dei giocatori convocati per la partita di oggi delle ore 18 che attende la squadra granata contro la Lazio, incontro valevole per la 27^ giornata di Serie A.

All'interno dello spazio dedicato alla notizia della prima lista di convocati del Torino diramata dal neo tecnico Roberto D'Aversa, infatti, campeggiava ancora il nome del suo predecessore. Si leggeva infatti, nell'attacco dell'articolo - che poco dopo è stato aggiornato e corretto - la seguente introduzione: "Il tecnico Marco Baroni ha selezionato 25 calciatori per la ventisettesima giornata di Serie A contro la Lazio".

Nella foto in allegato, l'articolo sui convocati del Torino per la partita di oggi contro la Lazio, come era stato originariamente pubblicato dal sito granata. Con il nome di Baroni che campeggia all'interno al posto di quello di D'Aversa.