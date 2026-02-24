Baroni, addio al Toro con la peggior difesa e zona rossa a 3 punti. Ora tocca a D'Aversa

Marco Baroni non è più l'allenatore del Torino. Il tecnico, già in bilico da diverse settimane, paga il ko contro il Genoa che porta i granata ad assotigliare il vantaggio sulla zona retrocessione a sole tre lunghezze. Bilancio deficitario sotto la guida dell'ex tecnico di Verona e Lazio: 13 sconfitte in 26 partite, appena 27 punti conquistati e soprattutto una difesa che è la peggiore di tutta la Serie A, con 47 reti al passivo. E una serie di sconfitte difficilmente digeribili (5-0 contro l'Inter all'esordio, ma soprattutto gli 11 gol incassati contro il Como nel doppio confronto).

Per le prossime 12 partite l'allenatore sarà Roberto D'Aversa. Ufficializzato il suo arrivo in panchina, accordo fino al 30 giugno. Di fatto un traghettatore, che in questi tre mesi avrà la possibilità di giocarsi la conferma. Oggi la presentazione.

Il calendario? Tutt'altro che semplice. Guardiamolo nel dettaglio:

1° marzo, Torino - Lazio

8 marzo, Napoli - Torino

15 marzo, Torino - Parma

22 marzo, Milan - Torino

4 aprile, Pisa - Torino

12 aprile, Torino - Hellas Verona

19 aprile, Cremonese - Torino

26 aprile, Torino - Inter

3 maggio, Udinese - Torino

10 maggio, Torino - Sassuolo

17 maggio, Cagliari - Torino

24 maggio, Torino - Juventus