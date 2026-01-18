Torino, Baroni minimizza: "La squadra deve recuperare energia"

Sconfitto in casa dalla Roma, ecco le dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, dell'allenatore del Torino Marco Baroni: "Nel primo tempo abbiamo lasciato troppi spazi, soprattutto ai due trequartisti. Se li porti negli ultimi venticinque metri, questa Roma ti fa male. Abbiamo pagato un po' la stanchezza, siamo arrivati con tante partite ravvicinate. Nella ripresa, ci siamo alzati e abbiamo avuto aggressività. Abbiamo preso gol nel momento migliore nostro, ma da questo punto di vista deve trovare la continuità prestativa nell'arco di tutti i novanta minuti".

Vlasic ha faticato nel primo tempo, per poi riprendersi nella ripresa.

"Loro portavano tanta pressione. Ci è mancato un poco Simeone, ma anche un pelino di energie. Casadei li ha allungati e li ha aperti, i ragazzi comunque si sono spesi e ci è mancata la freschezza atletica".

Il mercato può portare novità?

"Sono cambiati dei giocatori rispetto allo scorso anno il 70%. Non deve però essere un alibi, stiamo tracciando una linea condivisa e andiamo avanti su questa strada. Ora è importante recuperare energie, abbiamo delle defezioni e lo abbiamo pagato".

Simeone potrà tornare disponibile a breve?

"Sono convinto di recuperarlo per la prossima gara. Dobbiamo fare degli accertamenti per Aboukhlal e Gineitis".