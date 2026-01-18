Torino, Baroni su Simeone: "Indisponibile oggi, ci teneva a stare con il gruppo"
Prima della sfida tra Torino e Roma, ecco le parole di Marco Baroni ai microfoni di DAZN: "Simeone lo porto in panchina ma non potrà essere della partita. Ha preso una contusione e ho deciso di non rischiarlo, sarà con noi in panchina perché il giocatore ci tiene. Va dimenticata la vittoria di Coppa, qui non è sufficiente e dobbiamo fare molto di più sia dal punto di vista dell'attenzione, sia da parte della squadra. L'assenza di Zapata è pesante, ha lasciato il ritiro, lo aspettiamo perché è parte del gruppo ed è un leader".
Sulle scelte a centrocampo, il tecnico si è espresso così: "Casadei sarà della partita. Ho voluto mettere corsa con un mancino dove ho tutti destri. Le partite vanno pensate nell'intera parte dei 90 minuti".
