Torino, Baroni: "Zapata titolare? Se lo merita, Ilic non era in condizioni perfette"

L'allenatore del Torino, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Como. Marco Baroni ha spiegato le scelte di formazione, con Zapata titolare al posto di Adams e Vlasic preferito a Ilic a centrocampo. Il tecnico ha confermato l'assenza di Simeone per infortunio e ha sottolineato il valore del lavoro svolto dai giocatori impiegati dall'inizio.

Simeone si è fatto male, ma non ci sarà nemmeno Adams. È l'inizio da titolare di Zapata dopo un anno di attesa oppure è frutto dell'assenza di Adams?

"Duvan l'ho già detto, è un leader, è un ragazzo che sta lavorando e ha lavorato duro per partire anche dall'inizio. Ci dispiace per Adams, ci dispiace anche per Simeone, ma non ho nessun dubbio: è la sua partita. Deve andare in campo sereno e sparare tutto quello che ha, perché se lo merita per il lavoro che ha fatto fino adesso."

A centrocampo non c'è Ilic, gioca Vlasic. Quali sono le motivazioni di questa scelta e cosa si aspetta da lui?

"Vlasic sta facendo bene, stava facendo bene. È chiaro che da quando è arrivato a Torino ha giocato tantissime partite, cosa a cui negli ultimi tre anni non era abituato. Ho visto comunque Ivan Ilic che è cresciuto, quindi non è tanto che Vlasic ha abbassato il suo livello, ma è stato Ilic che è cresciuto. Mi sembrava giusto tenere in un ruolo così importante, dove ci vuole qualità, tenere in campo un giocatore con grandi motivazioni":