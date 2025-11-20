Torino, quattro granata sono già certi di andare al Mondiale. E altri tre sperano...

Le qualificate al prossimo Mondiale sono già 42 sulle 48 totali, è un dato che interessa da vicino anche il Toro. Quando mancano ancora sette mesi alla kermesse più attesa, ci sono già diversi granata sicuri di imbarcarsi verso Canada, Stati Uniti e Messico. L’ultimo in ordine di tempo ad aver staccato il pass è stato Adams: l’attaccante è subentrato a metà ripresa della sfida contro la Danimarca, quando la Scozia sarebbe stata eliminata con l’1-1 di quel momento, e ha contribuito all’impresa del 4-2 finale che ha fatto letteralmente esplodere l’Hampden Park di Glasgow. Il classe 1996, così, si è aggiunto a chi si era già garantito la partecipazione al Mondiale nelle settimane e nei mesi precedenti. Il primo è stato Masina, con il Marocco che ha letteralmente dominato il suo girone di qualificazione (unica squadra africana a punteggio con 24 punti in 8 partite) e il difensore che è stabilmente nel giro delle convocazioni, pur non essendo un punto fermo della sua Nazionale.

Chi, invece, ha messo davvero la sua firma sulla qualificazione è stato Vlasic: il fantasista non segnava con la Croazia dal marzo del 2024, contro Far Oer e Montenegro ha fissato il risultato che ha proiettato la selezione del ct Dalic in America per la prossima estate. Poi c’è chi ha dato il dispiacere più grande all’Italia, Pedersen, che non è sceso in campo a San Siro ma ha potuto festeggiare una storica qualificazione della Norvegia. "Speriamo di poterci incontrare comunque al Mondiale" il messaggio mandato dal Toro al laterale attraverso i propri canali social. Questi quattro granata sono praticamente certi di vivere da protagonisti il torneo estivo più atteso, ma ce ne sono altri che ancora sperano.

Israel, ad esempio, è nel limbo tra la convocazione e l’esclusione: l’Uruguay si è qualificato, lui però dovrà giocarsi il posto da terzo posto e se dovesse finire alle spalle di Paleari nelle gerarchie di Baroni, la strada diventerebbe sempre più in salita. Infine, ecco chi ancora deve strappare il pass: Asllani e l’Albania si giocheranno tutto nei play-off, così come l’Italia con Casadei che cerca di alzare il livello per entrare tra i convocati di Gattuso.