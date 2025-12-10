TMW
Torino, concluso il primo giorno del Petrachi-bis: "Sono molto carico"
Si è concluso pochi minuti fa il primo giorno del ritorno di Gianluca Petrachi al Torino. Il direttore sportivo granata, uscito pochi minuti fa dal Filadelfia, ha scambiato poche parole con i cronisti presenti: “Sono molto carico”.
