Torino continuamente assalito, il Como si diverte: 2-0 di Douvikas e Baturina al 45'

Il Como conduce i giochi 2-0 al Sinigaglia ai danni di un Torino remissivo e sempre scoperto sui contrattacchi degli avversari: Douvikas e Baturina i mattatori del momento, in attesa della ripresa al Sinigaglia.

Lampi Douvikas-Baturina, il Torino non c’è

Galvanizzato dal successo esterno con la Lazio, il Como ha cominciato a percuotere il Torino a colpi di esterni, tra Baturina ed Jesus Rodriguez dislocato a destra. Ma è stato su un lancio col contagiri di Da Cunha per Douvikas a creare l’azione che ha portato il 2-0 ai lariani, ai danni dei granata bucati appena otto minuti a seguire stavolta dal croato. Infatti da un passaggio di Valle a saltare la pressione della banda di Baroni, il numero 20 biancoblù ha subito avanzato e lasciato partire un destro in fondo all’angolino imprendibile per Paleari. Gli ospiti hanno provato a rispondere con un’occasione interessante di Ché Adams bloccata tuttavia da Kempf sul più bello, con Butez protetto nel momento in cui si sarebbe potuta riaprire la partita.

Due chance sprecate, il Torino evita l’imbarcata

Una prestazione passiva e da squadra spaccata in due per quanto riguarda il Torino, costantemente punzecchiato dai ragazzi di Fabregas invece affamati di allargare il risultato. Prima Vojvoda da distanza siderale per provare il gol alla Stanjovic, terminato a lato, mentre la possibile doppietta di Douvikas viene smanacciato bene da Paleari. L’occasione più clamorosa del tris biancoblù invece gettata alle ortiche da Jesus Rodriguez, a porta sgombra e alto sopra la traversa. Ma poco male per il Como, che ha chiuso il primo tempo avanti di due reti e senza subire tiri nello specchio di porta. Brutto biglietto da visita per il Torino, rivedibile e troppo semplice da mettere in apprensione dai diretti avversari.