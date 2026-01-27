Torino, ecco il rinforzo in difesa: il brasiliano Tchoca è sbarcato in Italia
Rinforzo in arrivo per il Torino di mister Marco Baroni. In questi minuti è infatti sbarcato a Milano il difensore João Pedro de Sousa Rodrigues, noto con lo pseudonimo di Tchoca, giocatore pronto a sostenere le visite mediche e a firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al club granata.
Il giocatore arriva dal Corinthians, con lo stesso club brasiliano che nei giorni scorsi aveva comunicato anche i dettagli dell'operazione: la trattativa si è conclusa sulla base di un prestito oneroso fino a giugno da 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto in mano al club di Urbano Cairo per ulteriori 4,5 milioni di euro nel caso in cui il giocatore dovesse scendere in campo per almeno 10 partite da 45 minuti ciascuna. A corredo dell'acquisto, sono presenti anche bonus da 1 milione di euro più il 12% sulla futura rivendita del calciatore in favore del Corinthians.
