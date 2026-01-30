Torino, Tchoca saltato definitivamente. La nota ufficiale del Corinthians

Arrivano conferme sulla fumata nera definitiva dell'operazione fra Torino e Corinthians per il difensore Tchoca. Già nelle scorse ore, dopo che il giocatore era sbarcato in Italia per le visite mediche, erano emersi dubbi circa la conclusione dell'operazione. Ora con un comunicato il club brasiliano ha confermato il tutto:

"Il Corinthians informa di aver ricevuto dal Torino l'ufficialità del ritorno del difensore Joao Pedro (Tchoca). Il giocatore era stato liberato dal Corinthians per presentarsi a Torino in condizioni di giocare, dopo che lo stesso difensore era stato convocato per la partita contro il Velo Clube della scorsa domenica. Il difensore sarà reintegrato in gruppo, tornando ad allenarsi normalmente anche se non sarà disponibile per la prossima partita di Supercoppa non avendo partecipato ad alcuna seduta questa settimana".