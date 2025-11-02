Torino, i convocati di Baroni per la gara contro il Pisa: confermate due assenze
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri account ufficiali, il Torino ha reso noti i 24 calciatori convocati dal tecnico Marco Baroni in vista della sfida di questo pomeriggio contro il Pisa, gara valida per la decima giornata di Serie A e in programma alle 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata dovranno fare ancora a meno degli infortunati Israel e Aboukhlal. Questa la lista dei convocati.
Portieri: Paleari, Popa, Siviero
Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Njie, Ngonge, Simeone, Zapata
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile