Grosso, che vittoria contro Baroni...ma che tonfo contro il Torino!
Per la quarta volta in assoluto, ma per la prima volta in Serie A, Fabio Grosso e Marco Baroni si affrontano nelle vesti di allenatore. Un bilancio in assoluta parità quello tra i due. Tutto uguale tranne le reti segnate dalle loro squadre, perché in questo è nettamente in vantaggio Grosso. Ciò perché alla 38esima giornata del campionato di Serie B 2020/21, il Frosinone da lui allenato ebbe la meglio in casa della Reggina di Baroni con un punteggio molto netto: 4-0.
Una sola volta Grosso ha incrociato il Torino sulla panchina e c’è da dire che è stata una brutta giornata per lui. Il 9 novembre 2019, rovescio in casa del suo Brescia contro i granata: 0-4 con le doppiette di Belotti e Berenguer.
Cinque invece le circostanze in cui Baroni ha dovuto affrontare il Sassuolo e una sola volta ha portato a casa i tre punti. E’ successo proprio nell’ultima sfida: il 3 marzo 2024 il Verona batte la formazione neroverde per 1-0, con gol decisivo di Świderski. Per tre volte però il tecnico toscano è uscito dal campo con altrettanti ko sul groppone.
TUTTI I PRECEDENTI GROSSO VS BARONI
1 vittoria Grosso
1 pareggio
1 vittoria Baroni
4 gol fatti squadre Grosso
1 gol fatto squadre Baroni
TUTTI I PRECEDENTI GROSSO VS TORINO
0 vittorie Grosso
0 pareggi
1 vittoria Torino
0 gol fatti squadre Grosso
4 gol fatti Torino
TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS SASSUOLO
1 vittoria Baroni
1 pareggio
3 vittorie Sassuolo
4 gol fatti squadre Baroni
7 gol fatti Sassuolo