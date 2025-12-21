Grosso, che vittoria contro Baroni...ma che tonfo contro il Torino!

Per la quarta volta in assoluto, ma per la prima volta in Serie A, Fabio Grosso e Marco Baroni si affrontano nelle vesti di allenatore. Un bilancio in assoluta parità quello tra i due. Tutto uguale tranne le reti segnate dalle loro squadre, perché in questo è nettamente in vantaggio Grosso. Ciò perché alla 38esima giornata del campionato di Serie B 2020/21, il Frosinone da lui allenato ebbe la meglio in casa della Reggina di Baroni con un punteggio molto netto: 4-0.

Una sola volta Grosso ha incrociato il Torino sulla panchina e c’è da dire che è stata una brutta giornata per lui. Il 9 novembre 2019, rovescio in casa del suo Brescia contro i granata: 0-4 con le doppiette di Belotti e Berenguer.

Cinque invece le circostanze in cui Baroni ha dovuto affrontare il Sassuolo e una sola volta ha portato a casa i tre punti. E’ successo proprio nell’ultima sfida: il 3 marzo 2024 il Verona batte la formazione neroverde per 1-0, con gol decisivo di Świderski. Per tre volte però il tecnico toscano è uscito dal campo con altrettanti ko sul groppone.

TUTTI I PRECEDENTI GROSSO VS BARONI

1 vittoria Grosso

1 pareggio

1 vittoria Baroni

4 gol fatti squadre Grosso

1 gol fatto squadre Baroni

TUTTI I PRECEDENTI GROSSO VS TORINO

0 vittorie Grosso

0 pareggi

1 vittoria Torino

0 gol fatti squadre Grosso

4 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS SASSUOLO

1 vittoria Baroni

1 pareggio

3 vittorie Sassuolo

4 gol fatti squadre Baroni

7 gol fatti Sassuolo