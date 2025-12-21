Torino, Baroni: "Primo tempo quasi perfetto, Vlasic sta crescendo. Ora Natale a casa per tutti"

L'allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo di oggi a Reggio Emilia: "Più del risultato mi convince la prestazione sotto ogni aspetto: attenzione, distanze, determinazione e sviluppo della manovra. Il primo tempo è stato quasi perfetto. Sostengo da tempo che questa squadra può migliorare molto e ora il livello va mantenuto; il gruppo non si è sciolto nei momenti difficili e questo mi fa pensare che possiamo solo crescere. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi. Natale a casa? Te lo confermo, è il momento dell'assunzione di responsabilità".

Vlasic sta crescendo tantissimo, è l'uomo in più:

"Vlasic si sta calando perfettamente nel ruolo di mezzala. Nasce trequartista, ma ora sta acquisendo consapevolezza e conoscenze sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. È un giocatore che riesce a dare equilibrio nelle due fasi e sono felice della sua evoluzione. In generale, ho la fortuna di allenare un gruppo che lavora benissimo durante la settimana: ora i risultati e la classifica ci stanno premiando, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia".

Sette clean sheet e peggior difesa, un dato strano:

"Al di là di qualche calo di pochi minuti avuto in passato, come contro l'Atalanta, la squadra sta crescendo molto nella fase difensiva. Il dato dei sette clean sheet è importante, ma quello che cerco di trasmettere è l'idea di difendersi correndo in avanti. Oggi siamo andati a pressare altissimi; voglio una squadra aggressiva per recuperare palla vicino all'area avversaria. Abbiamo 4 o 5 attaccanti, incluso il giovane Njie che è interessantissimo, e devo tenerli vicini alla porta. L'errore che commettevamo prima era pensare che la densità difensiva bastasse abbassandosi; oggi invece siamo stati aggressivi e questa è la strada da seguire".