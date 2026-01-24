Torino, i convocati di Baroni per la trasferta a Como: prima per Obrador, in undici assenti
Il sabato di Serie A si apre alle 15:00 al Sinigaglia con la sfida tra il Como e il Torino valida per la 22^ giornata di Serie A. A tal proposito, Marco Baroni ha diramato la lista dei 22 giocatori che prenderanno parte alla trasferta. Prima convocazione per l'ultimo arrivato Obrador, mentre sono tantissimi gli assenti: Aboukhlal, Asllani, Biraghi, Dembele, Gineitis, Ilic, Masina, Nkounkou, Sazonov, Schuurs, Simeone. Questa la lista dei convocati:
Portieri - Israel, Paleari, Siviero.
Difensori - Coco, Ismajli, Lazaro, Maripan, Obrador, Pedersen, Pellini.
Centrocampisti - Acquah, Anjorin, Casadei, Ilkhan, Perciun, Tameze, Vlasic.
Attaccanti - Adams, Gabellini, Ngonge, Njie, Zapata.
