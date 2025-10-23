Torino, il Primavera Gabellini: "Simeone, Zapata e Adams hanno lo spirito Toro"

Come ogni anno, il settore giovanile del Torino si è ritrovato a Superga per onorare il Grande Torino. Il capitano della Primavera, Tommaso Gabellini, ha avuto l'onore di leggere i nomi dei 31 Invincibili, nel corso della cerimonia.

Nel corso di un'intervista rilasciata a La Stampa, il 19enne ha ammesso: "Cosa ho provato? Orgoglio. Senti la responsabilità, ma ho pensato anche alla mia famiglia e a tutti i sacrifici fatti per me. Mi resterà dentro: non capita tutti i giorni. Se mi sono tremate le gambe? Un pochino sì, poi quando inizi e leggi “I campioni d’Italia”, allora ti sciogli e vai".

Parlando del club granata, spiega: "Cosa ho capito del Torino? Che è una famiglia: quando sono arrivato mi hanno trattato come un figlio, mentre i compagni sono diventati i miei fratelli. Giocavo nel Cesena e nel gennaio 2023 papà mi ha detto che sarei andato a Torino: mi è cambiato il mondo e non è stato facile all’inizio andare via di casa a 16anni".

Su Zapata, Simeone e Adams: "Sono grandissimi giocatori e hanno lo spirito Toro, ma anche altri me l’hanno trasmesso nel ritiro di quest’estate. Sono un ragazzo tranquillo, ma in campo mi trasformo e cerco di tirare fuori il Toro che ho dentro di me".