Iezzo: "Napoli, da Conte mi aspetto altro. Io non avrei tolto Beukema, così lo uccidi"
Intervenuto sulle frequenze di Canale 8, l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha parlato della formazione azzurra allenata da Antonio Conte: "Il Napoli camminava nel finale di partita. Anche come ha iniziato il secondo, da Conte mi aspetto altro - riporta TuttoNapoli.net -. Avrei cambiato qualcosa, ma subito, ma non togliere un difensore. Così lo uccidi…… hai preso comunque 4 gol da quel momento".
Ath. Bilbao -Qarabag 3-1: 1' Andrade (Q), 40' e 88' Guruzeta (A), 70' Navarro (A)
Galatasaray - Bodo/Glimt 3-1: 3' e 33' Osimhen, 60' Akgun, 76' Helmersen (B)
Atalanta - Slavia Praga 0-0
Bayern - Club Brugge 4-0: 5' Karl, 14' Kane, 34' Diaz, 79' Jackson
Chelsea - Ajax 5-1: 18' Guiu, 27' Caicedo, 33' rig. Weghorst (A), 45' rig. Fernandez, 45'+6 rig. Estevao, 48' George
Eintracht Francoforte - Liverpool 1-5: 26' Kristensen (E), 35' Ekitike, 39' van Dijk, 44' Konate, 66' Gakpo, 70' Szoboszlai
Monaco - Tottenham 0-0
Real Madrid - Juventus 1-0: 58' Bellingham
Sporting - Marsiglia 2-1: 14' Paixao, 69' Catamo (S), 86' Alisson Santos (S)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Bayern: 9 Punti (differenza reti +10)
2. Paris Saint-Germain: 9 Punti, +10
3. Inter: 9 Punti, +9
4. Arsenal: 9 Punti, +8
5. Real Madrid: 9 Punti, +7
6. Dortmund: 7 Punti, +5
7. Manchester City: 7 Punti, +4
8. Newcastle: 6 Punti, +6
9. Barcellona: 6 Punti, +5
10. Liverpool: 6 Punti, +4
11. Chelsea: 6 Punti, +3
12. Sporting CP: 6 Punti, +3
13. Qarabag: 6 Punti, +1
14. Galatasaray: 6 Punti, -1
15. Tottenham: 5 Punti, +1
16. PSV Eindhoven: 4 Punti, +2
17. Atalanta: 4 Punti, -3
18. Marsiglia: 3 Punti, +2
19. Atletico Madrid: 3 Punti, -1
20. Club Brugge: 3 Punti, -2
21. Athletic Bilbao: 3 Punti, -3
22. Eintracht Francoforte: 3 Punti, -4
23. Napoli: 3 Punti, -5
24. Royale Union SG: 3 Punti, -6
25. Juventus: 2 Punti, -1
26. Bodo/Glimt: 2 Punti, -2
27. Monaco: 2 Punti, -3
28. Slavia Praga: 2 Punti, -3
29. Pafos: 2 Punti, -4
30. Bayer Leverkusen: 2 Punti, -5
31. Villarreal: 1 Punto, -3
32. Copenhagen: 1 Punto, -4
33. Olympiakos: 1 Punto, -7
34. Kairat Almaty: 1 Punto, -8
35. Benfica: 0 Punti, -5
36. Ajax: 0 Punti, -10
