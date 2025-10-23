Iezzo: "Napoli, da Conte mi aspetto altro. Io non avrei tolto Beukema, così lo uccidi"

Intervenuto sulle frequenze di Canale 8, l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha parlato della formazione azzurra allenata da Antonio Conte: "Il Napoli camminava nel finale di partita. Anche come ha iniziato il secondo, da Conte mi aspetto altro - riporta TuttoNapoli.net -. Avrei cambiato qualcosa, ma subito, ma non togliere un difensore. Così lo uccidi…… hai preso comunque 4 gol da quel momento".

